Contra o Boca, Palmeiras tenta maior virada em semifinais de Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal da Copa Libertadores. Para voltar à final da competição depois de 18 anos, a equipe paulista precisa repetir os feitos de 1999 e 2000, quando conseguiu viradas épicas na semifinal.

O Boca venceu o primeiro jogo do confronto por 2 a 0 na semana passada, em Buenos Aires, e complicou a situação do Palmeiras. Os brasileiros, para avançar, precisam devolver o resultado para levar a disputa aos pênaltis ou ganhar por três ou mais gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Esta seria a maior virada do clube nas semifinais da Libertadores.

Ao menos no comando do Palmeiras há quem tenha experiência para virar marcadores adversos em semifinais: Luiz Felipe Scolari. O gaúcho era treinador do clube em 1999 e 2000. Na primeira ocasião, ano da conquista do título, o Palmeiras equipe perdeu para o River Plate por 1 a 0, na Argentina, e depois bateu o rival por 3 a 0 em São Paulo.

Em 2000, a virada foi contra o rival o Corinthians, para quem havia perdido por 4 a 3 na ida. O Palmeiras conseguiu, porém, ganhar de virada por 3 a 2 na volta e obteve nova vitória nos pênaltis, por 5 a 4.

Sem desfalques, Palmeiras pode ter novidades

Felipão terá todos os jogadores do elenco à disposição para a partida contra os argentinos. O treinador gaúcho deve fazer alterações apenas para se adequar à estratégia de jogo. A principal dúvida é na montagem do setor ofensivo. O meia Lucas Lima deve ser uma das novidades por estar mais descansado.

Outra provável aposta de Felipão é no atacante Deyverson. Ele ficou no banco na última rodada do Brasileirão, contra o Flamengo, no domingo, e deve entrar em campo para reforçar o ataque.

Carrasco no banco do Boca:

Por decisão da comissão técnica, o atacante Darío Benedetto, autor de dois gols na vitória do Boca no jogo de ida, estará novamente no banco. A equipe argentina deve entrar em campo com o centroavante Ramón Ábila, com passagem pelo Cruzeiro.

O Boca terá um desfalque importante: o técnico Guillermo Schelotto. O treinador argentino foi punido por atrasar a entrada do time no campo na primeira partida e será substituído por Gustavo Schelotto, seu irmão gêmeo.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton – Diogo Barbosa, Gustavo Gómez, Luan e Mayke – Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima – Willian, Dudu e Deyverson. T: Luiz Felipe Scolari

Boca Juniors: Agustín Rossi – Lucas Olaza, Lisandro Magallán, Carlos Izquierdoz e Leonardo Jara – Wilmar Barrios, Nahitan Nández e Pablo Pérez – Sebastian Villa, Cristian Pavón e Ramón Ábila. T: Gustavo Schelotto

(Com Estadão Conteúdo)