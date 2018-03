Contestado no Barça, André Gomes diz ter vergonha de sair de casa

Muito criticado no Barcelona, o português André Gomes fez uma autocrítica à revista espanhola Panenka e revelou estar tão envergonhado pelo futebol que vem apresentando que sequer tem saído de casa. “Já me aconteceu, em mais de uma ocasião, de não querer sair de casa, porque as pessoas podem me olhar torto. Tenho medo de sair por sentir vergonha”.

O jogador de 24 anos chegou à equipe em 2016, após duas temporadas muito boas no Valencia e o título europeu por Portugal, no qual foi um dos destaques. Desde então, não conseguiu ir bem. “Não me sinto bem em campo, não estou desfrutando. Os primeiros seis meses correram bem, mas depois as coisas mudaram. Talvez a palavra não seja a mais precisa, mas tornou-se um inferno, porque comecei a ter mais pressão.”

O jogador diz sentir problemas até nos treinamentos do clube, apesar da cumplicidade de seus colegas. “Até nos treinos se nota. Às vezes jogo e no dia seguinte ou dois dias depois ainda tenho aquela imagem da partida, que não me permite seguir em frente. Nos treinos eu me sinto bem com os meus companheiros, mas a sensação que tenho nos jogos é de que estou mal”, disse o meia.