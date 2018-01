Conte rebate Mourinho e diz que português tem ‘demência senil’

O técnico José Mourinho, do United, parece ter encontrado seu mais novo rival: Antonio Conte, do Chelsea. Nesta sexta-feira, o treinador italiano rebateu as palavras do português que disse que outros treinadores na Inglaterra “agem feito palhaços” na beira do gramado, em mensagem aparentemente direcionada a Conte. O treinador do Chelsea foi ainda mais duro na resposta e disse que Mourinho deve sofrer de “demência senil”.

Um repórter perguntou a Conte se ele acreditava que Mourinho se referia a ele e a Jürgen Klopp, do Liverpool. “Acho que ele precisa se ver no passado, talvez estivesse falando de si próprio no passado. Algumas vezes as pessoas esquecem o que disseram no passado, como era seu comportamento”. Em seguida, ele usou a frase pesada, em italiano.

“Às vezes eu acho que há… Eu não sei o nome… Demenza senile… Como se diz isso em inglês?” Os tradutores do Chelsea, já prevendo a polêmica, tentaram despistar, dizendo que não existe tradução exata para o termo. “Quando você esquece as coisas do passado”, completou Conte.

A relação entre os dois é tensa desde a temporada passada. Após uma vitória do Chelsea sobre o United por 4 a 0, Mourinho foi até Conte e disse, ao pé do ouvido, que o italiano não deveria celebrar os gols de forma tão efusiva. “No 1 a 0, OK. Com 4 a 0 é humilhação”, teria dito o português, antigo ídolo da torcida do Chelsea. Recentemente, Mourinho também se envolveu em polêmica com Paul Scholes, ídolo histórico do United.