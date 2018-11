Conmebol nega título ao Boca, multa River e confirma final em Madri

A grande final da Copa Libertadores de 2018, entre os rivais River Plate e Boca Juniors, será realmente disputada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, anunciou nesta quinta-feira o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O duelo acontecerá no dia 9 de dezembro, às 17h30 (de Brasília), com a presença de torcedores das duas equipes.

O Tribunal de Disciplina da confederação sul-americana determinou que o River Plate terá de pagar uma multa de 400.000 dólares e disputar duas partidas de torneios da entidade com portões fechados, por causa dos incidentes envolvendo seus torcedores no último sábado, 24.

A Conmebol ainda negou o pedido do Boca Juniors de ser declarado campeão com uma punição para o clube rival. Pouco depois do anúncio, o Boca emitiu um comunicado para dizer que vai recorrer da decisão e indicou que pode acionar a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para ser declarado campeão da Libertadores.

“Este é o esporte rei. Nós que sabemos disso e sabemos que se trata de ganhar ou perder, e não de matar ou morrer, estamos dando um passo à frente”, declarou Domínguez ao oficializar a realização do jogo na casa do Real Madrid.

O dirigente agradeceu aos presidentes da Espanha, Pedro Sánchez, da Fifa, Gianni Infantino, da Uefa, Aleksander Ceferin, e do Real, Florentino Pérez por aceitarem e mediarem a realização da partida em território espanhol.

“Encontramos na Espanha a neutralidade necessária que a Conmebol estava buscando. Acreditamos que a conectividade existente no aeroporto de Madri é importante. Além disso, os argentinos que vivem na Espanha podem viver esta experiência”, destacou.

O anúncio põe fim a dias de indefinição em relação à final da Libertadores. As partidas tiveram de ser marcadas para o fim de semana porque Buenos Aires a cidade sedia nesta semana uma reunião do G20, que exige toda a atenção das forças de segurança.

A solução foi marcar os jogos para os dias 10 e 24 de novembro, dois sábados. O primeiro duelo teve de ser adiado em 24 horas devido a fortes chuvas, que alagaram parte do gramado do estádio La Bombonera. No dia 11, os dois rivais empataram em 1 a 1 na casa do Boca.

A volta foi ainda mais problemática. No último sábado, torcedores do River atacaram o ônibus que levava a equipe ‘xeneize’ para o Monumental de Nuñez, palco do clássico, e feriram alguns jogadores. A Conmebol chegou a remarcar a decisão para o dia seguinte, mas depois a suspendeu.

