Conmebol nega pedido e River Plate não terá goleiro na Libertadores

O River Plate, um dos clubes mais poderosos do continente, vive um momento dramático e insólito. Devido a um surto do novo coronavírus que atingiu a imensa maioria do elenco, o clube de Buenos Aires terá de enfrentar o Independiente Santa Fe, na próxima quarta-feira, 19, no Monumental de Núñez, sem nenhum reserva e, pior, com um jogador de linha improvisado como goleiro. Nesta terça-feira, 18, segundo informa o diário esportivo Olé, a Conmebol negou o pedido do River para inscrever ao menos dois novos goleiros.

O técnico Marcelo Gallardo tem apenas 12 dos 32 inscritos na Copa Libertadores fora da lista de contaminados e, portanto, aptos para entrar em campo. Para piorar, o zagueiro Pinola ainda se recupera de lesão; caso não consiga estar em campo, o River terá de entrar com um jogador a menos. O meia Enzo Pérez, que era um dos cotados para atuar como goleiro, se machucou no último domingo diante do rival Boca Juniors e também está fora.

O quatro goleiros Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli, estão com Covid-19, o que levou o River a enviar uma pedido à Conmebol para que pudesse inscrever ao menos um novo goleiro, alegando que o caso é excepcional e que não ter um goleiro de origem disponível feriria o senso de esportividade.

No último domingo, com 15 desfalques, o River foi eliminado da Supercopa Argentina pelo rival Boca Juniors, nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Um dos destaques da partida foi o jovem goleiro Alan Leonardo Díaz, de 21 anos, chamado às pressas.

O clube registrou mais cinco contaminações de atletas importantes na segunda-feira, 17: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo e Flabian Londoño. Eles se juntam aos goleiros e aos defensores Paulo Díaz e Robert Rojas, os meias De La Cruz, Zuculini, Agustín Palavecino e Tomás Castro Ponce e os atacantes Borré, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón e Federico Girotti.

Com isso, Gallardo tem apenas 11 jogadores, todos de linha, para montar o time na próxima quarta. São eles, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, Peña Biafore, Tomás Lecanda, José Paradela, Julián Alvarez e, talvez, Javier Pinola. Segundo o Olé, os favoritos para assumir a meta são Casco, Maidana e Lecanda.

Em seu regulamento, a Conmebol abre a possibilidade de realizar uma troca de goleiros, caso seja confirmada uma lesão grave. A entidade, no entanto, não incluiu contaminação por Covid neste contexto. Levando em conta a pandemia, a Conmebol abriu, no início do torneio, a possibilidade de que os clubes inscrevessem até 50 atletas. O River, no entanto, optou por apenas 32.

O regulamento estabelece ainda que, caso as equipes tenham até sete atletas disponíveis, as partidas devem ser realizadas. Caso contrário, será decretada a derrota por WO. Segundo a imprensa argentina, o River optou por ir a campo com o que tem disponível.

Além de desfalcar o River diante do Santa Fe, os atletas contaminados correm risco de não enfrentarem o Fluminense, em jogo marcado para o próximo dia 25, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com 6 pontos em quatro partidas, o clube argentino é vice-líder no grupo D atrás do Fluminense (8 pontos) e à frente do Junior Barranquilla (3) e Santa Fe (2).