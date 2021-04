Conmebol doará doses de vacina contra Covid-19 para imunizar atletas

A Conmebol anunciou na manhã desta terça-feira, 13, que repassará à jogadores de equipes do futebol sul-americano a doação da empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech de 50.000 doses de vacina contra Covid-19. Em comunicado, a entidade disse que a imunização priorizará times de futebol de primeira categoria, tanto de torneios masculinos como femininos.

“É a melhor notícia que a família do futebol sul-americano poderia receber. Este é um grande passo para derrotar a pandemia Covid-19, mas de forma alguma significa que estamos baixando a guarda. Vamos manter o nosso trabalho responsável, que nos permitiu concluir os nossos torneios com tranquilidade e sem alterar formatos”, disse o presidente Alejandro Domínguez.

🙌🏆 Sorteados! Assim ficou a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2021. 🤔 Qual é a chave mais forte?#GloriaEterna pic.twitter.com/4HAZN19AE9 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 9, 2021

Entre as prioridades da entidade, deve estar a imunização de envolvidos na disputa da próxima Copa América, que acontecerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho, na Argentina e na Colômbia, reunindo dez seleções sul-americanas. O torneio já foi adiado no último ano e tem a previsão de público no estádio.

A Libertadores deve ser o passo seguinte. A competição teve sorteados os grupos no último dia 9, com 32 equipes, com a presença de até oito clubes brasileiros, condicionados as classificações de Grêmio e Santos, que ainda disputa a fase preliminar da competição.