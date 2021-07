Conmebol divulga seleção da Copa América com três brasileiros

A Conmebol anunciou nesta terça-feira, 13, a seleção com os 11 melhores jogadores da Copa América, vencida pela Argentina no último sábado, 10, no Maracanã. A escolha foi feita por um Grupo de Estudo Técnico designado pela entidade. Vice-campeã do torneio, a seleção brasileira contou com três nomes na equipe: o atacante Neymar, o volante Casemiro e o zagueiro Marquinhos.

O maior domínio, no entanto, foi dos argentinos. Além de Lionel Messi, artilheiro e eleito o melhor jogador da competição, o meia Rodrigo De Paul, o zagueiro Cristian Romero e o goleiro Emiliano Martínez também compõem a seleção.

⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL ⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

O título pôs fim a um jejum de 28 anos da seleção principal argentina. O último havia sido conquistado em 1993, justamente contra o Brasil. Além disso, aos 34 anos, Lionel Messi realizou o “sonho” de, enfim, ser campeão pelo seu país.

Além dos sete atletas de Brasil e Argentina, a seleção da Copa América ainda conta com o lateral direito chileno Mauricio Isla, do Flamengo, com o lateral esquerdo equatoriano Pervis Estupiñan, com o lateral e meio-campista peruano Yoshimar Youtún, além do atacante colombiano Luis Díaz, 24 anos, eleito a revelação da competição.

Díaz foi o principal jogador da seleção dirigida pelo técnico Reinaldo Rueda. Ele foi decisivo na conquista do terceiro lugar, contra o Peru, e terminou a competição empatado com Messi como artilheiro, com quatro gols. Descoberto pelo ídolo Carlos Valderrama durante um torneio indígena, atualmente defende o Porto, de Portugal.