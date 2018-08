Conmebol define sedes das finais únicas da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta terça-feira as cidades que receberão a primeira final única de duas competições, a Copa Libertadores e a Copa Sul-americana. Após desistência de Montevidéu, no Uruguai, o local escolhido para sediar a final da Libertadores é Santiago, no Chile. A final da Sul-americana ocorrerá em Lima, no Peru.

Segundo a Conmebol, a definição foi baseada em estudos de critérios como organização, logística, segurança, tecnologia, entre outros, feitos por peritos da organização nas três cidades concorrentes. Também foram levados em conta pontos das cidades como estádios, hotéis, aeroportos e áreas designadas para fãs.

Segundo o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, “as finais únicas serão uma grande oportunidade para que a América do Sul dê um grande salto em infraestrutura esportiva, organização de eventos, controle de segurança, comodidade nos estádios e promoção regional e mundial de nossos torneios, clubes e jogadores”.