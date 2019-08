Conmebol define preços e inicia pré-venda para final única da Libertadores

A Conmebol iniciou o processo de pré-venda de ingressos para a primeira final única da Copa Libertadores da América, que será realizada no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Os interessados já podem se inscrever no site da entidade para ter a possibilidade de compra na pré-venda, que ocorrerá do dia 7 ao dia 14 de setembro.

A venda geral será aberta apenas no dia 16 de setembro, segundo informações da entidade. Na pré-venda, serão comercializados apenas ingressos das categoria 2 e 1, vendidas a 100 dólares (400 reais) e 250 dólares (1000 reais). Na venda geral, segundo a Conmebol, o ingresso de categoria 2 custará 150 dólares (600 reais).

As entradas de categoria 3, comercializadas a partir do dia 25 de outubro a 80 dólares (322 reais), serão destinadas aos torcedores dos clubes finalistas, que serão divididos na área norte e sul do estádio Nacional, no Chile.

O Brasil terá apenas um representante na decisão, já que Flamengo, Internacional, Palmeiras e Grêmio estão no mesmo lado da chave.

Final da Copa Sul-Americana

A Conmebol também liberou o processo de inscrição para a pré-venda da final única da Copa Sul-Americana, que ocorre no dia 9 de novembro, no estádio Nueva Olla, no Paraguai. Os torcedores terão acesso à pré-venda do dia 5 ao dia 11 de setembro e à venda geral no dia 12 de setembro.

As categorias 1 e 2 têm preços fixos de 125 e 100 dólares (600 e 400 reais), respectivamente, enquanto a categoria 3 terá preço promocional de 40 dólares (160 reais) na pré-venda, aumentando para 60 dólares (241 reais) na venda geral ao público. Os torcedores dos clubes finalistas, divididos nas zonas norte e sul do estádio, poderão comprar seus bilhetes a partir do dia 27 de setembro, pelo valor de 40 dólares (160 reais).

A Copa Sul-Americana pode ter uma final brasileira, pois Atlético-MG, Fluminense e Corinthians estão em chaves opostas nas quartas de final.