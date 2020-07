Conmebol define datas de retomada da Copa Libertadores e Sul-Americana

O futebol na América do Sul já tem data para voltar. A Conmebol, entidade que comanda o futebol na região, estabeleceu nesta sexta-feira 10, eu reunião por videoconferência, a previsão da retomada da Copa Libertadores da América, interrompida após a disputa de apenas duas rodadas de sua fase de grupos. A intenção é que maior competição continental volte no dia 15 de setembro, a final ficando para janeiro de 2021.

A entidade ainda não divulgou os detalhes da retomada, que pode ter a sede da decisão alterada. Originalmente, o Maracanã receberia o confronto em partida única em 21 de novembro. O fato de o Brasil ser o segundo país mais atingido pela pandemia de coronavírus no mundo pode influenciar na mudança de local. No último ano, a série de protestos violentos no Chile obrigou a Conmebol a transferir o jogo entre River Plate e Flamengo para Lima, no Peru.

A Conmebol também definiu que a volta da Copa Sul-Americana será no dia 27 de outubro, cuja final também seria disputada em janeiro do ano que vem. A competição foi paralisada logo após a primeira fase, e precisaria de mais nove datas para seu encerramento. A Libertadores foi paralisada ainda na terceira rodada da fase de grupos e ainda precisa de 11 datas para definir o campeão.