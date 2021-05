Conmebol define Brasil como nova sede da Copa América

A Conmebol anunciou na manhã desta segunda-feira, 31, a transferência da Copa América para o Brasil. A decisão ocorreu após a suspensão de governos locais para a realização do torneio na Colômbia e, posteriormente, na Argentina, sedes iniciais da competição. Diante da situação da pandemia de Covid-19, os argentinos optaram por não realizaram mais o torneio, que chegou a ter o seu cancelamento cogitado.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“A Copa América 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela Conmebol nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente!”, publicou a entidade por meio de suas redes sociais.

Na sequência, a entidade responsável por organizar o torneio faz menção ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “A Conmebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como à Confederação Brasileira de Futebol por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo. A América do Sul brilhará no Brasil com todas suas estrelas”, registrou.

O torneio, que será disputado de 13 de junho a 10 de julho, seria inicialmente sediado por Argentina e Colômbia, mas o segundo país pediu o adiamento do evento devido à crise social colombiana, solicitação que foi rejeitada pela Conmebol. Os jogos que seriam disputados em solo colombiano, incluindo a final, foram realocados para estádios argentinos.

O primeiro jogo da seleção brasileira está marcado para o dia 14 de junho, às 20h, contra a Venezuela. No Grupo B também estão Colômbia, Equador e Peru.

Mais informações em instantes.