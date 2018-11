O primeiro jogo da final da Copa Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, tratada na Argentina como “a maior final de todos os tempos” será neste domingo. A partida, inicialmente marcada para sábado, foi adiada por causa do temporal que atingiu Buenos Aires e deixou a Bombonera alagada. No início desta tarde, a Conmebol confirmou a realização do jogo para às 17h (de Brasília). O Superclássico será transmitido ao vivo nos canais SporTV e Fox Sports, sem opções na TV aberta brasileira.

Prováveis escalações

O Boca Juniors tem apenas um desfalque certo, o goleiro Andrada, que ainda se recupera da fratura de mandíbula sofrido em choque com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, pelas quartas de final da Libertadores. O meio-campista Pablo Pérez vem sentindo dores musculares, mas dificilmente ficará fora. Apesar de ter sido o herói nas duas partidas da semifinal contra o Palmeiras, Darío Benedetto deve seguir na reserva de Ramón Ábila, ex-jogador do Cruzeiro.

No River, o capitão Ponzio está fora por contusão, e há mistério em relação ao substituto. Zuculini e Fernández são as opções. O atacante Ignacio Scocco, ex-Internacional, tem problemas físicos e deve ser substituído por Lucas Pratto, contratado neste ano junto ao São Paulo. O árbitro da partida será o chileno Roberto Tobar, auxiliado pelos compatriotas Christian Schiemann e Claudio Ríos. O também chileno Julio Bascuñan será o responsável pelo VAR.

Boca Juniors: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Nández, Barrios, Pablo Pérez (ou Almendra); Pavón, Villa e Ábila (ou Benedetto). Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola e Casco; Palacios, Enzo Pérez, Zuculini (ou Fernández) e Pity Martínez; Pratto e Borré. Técnico: Matías Biscay.