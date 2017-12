Conmebol atualiza ranking e define potes para sorteio

Acontece nesta quarta-feira o sorteio das fases eliminatórias da pré-Libertadores e da fase de grupos da competição. Com a atualização do ranking da Conmebol na noite desta terça-feira, ficaram definidos onde ficará cada um dos times no pote.

O ranking leva em consideração o desempenho nos últimos dez anos, com peso maior para as temporadas mais recentes, além de um valor fixo pelo retrospecto histórico de cada um dos clubes participantes do torneio.

Veja abaixo os 20 primeiros colocados do ranking e a posição dos brasileiros

Pos. Clube País Pontos 1° River Plate Argentina 6.030 2° Boca Juniors Argentina 5.732 3° Grêmio Brasil 5.312 4° Atlético Nacional Colômbia 4.815 5° Nacional Uruguai 4.622 6° Peñarol Uruguai 4.469 7° Atlético-MG Brasil 3.930 8° São Paulo Brasil 3.687 9° Olimpia Paraguai 3.506 10° San Lorenzo Argentina 3.497 11° Santos Brasil 3.496 12° Corinthians Brasil 3.340 13° Cruzeiro Brasil 3.229 14° Emelec Equador 2.999 15° Lanús Argentina 2.941 16° Internacional Brasil 2.880 17° Estudiantes Argentina 2.712 18° Cerro Porteño Paraguai 2.696 19° Barcelona Equador 2.668 20° Vélez Sarsfield Argentina 2.620 22° Palmeiras Brasil 2.481 35° Flamengo Brasil 1.608 38° Fluminense Brasil 1.480 41° Botafogo Brasil 1.299 50° Atlético-PR Brasil 934 54° Vasco Brasil 810 88° Chapecoense Brasil 300 95° São Caetano Brasil 228 108° Sport Brasil 148 110° Guarani Brasil 138 127° Bahia Brasil 68 136° Criciúma Brasil 56 138° Coritiba Brasil 52 141° Paysandu Brasil 48 145° Goiás Brasil 40 158° Paraná Brasil 28 162° Santo André Brasil 24 167° Paulista Brasil 20 167° Juventude Brasil 20 177° Náutico Brasil 16 190° Bangu Brasil 8

Veja abaixo os potes do sorteio da Copa Libertadores

Primeira fase

Pote 1 Pote 2 Olimpia – Paraguai (9°) Montevideo Wanderers – Uruguai (70°) Universitario – Peru (40°) Oriente Petrolero – Bolívia (76°) Deportivo Táchira – Venezuela (46°) Macará – Equador (202°)

Segunda fase – Resta definir o quarto representante do Chile (Clubes do mesmo país, a não ser que venham da primeira fase, não podem se enfrentar)

Pote 1 Pote 2 Nacional – Uruguai (5°) Melgar (Peru) 82° ou Universidad Concepción (Chile) 190° Santa Fe – Colômbia (21°) Chapecoense (88°) Guaraní – Paraguai (28°) Banfield – Argentina (91°) Independiente del Valle – Equador (29°) Santiago Wanderers – Chile (126°) Jorge Wilstermann – Bolívia (43°) Carabobo – Venezuela (160°) Vasco (54°) Vencedor da 1ª fase Junior Barranquilla – Colômbia (60°) Vencedor da 1ª fase Unión Española – Chile (48°) ou Melgar – Peru (82°) Vencedor da 1ª fase

Fase de grupos – Nessa fase, clubes do mesmo país, a não ser que venham da segunda fase, não podem se enfrentar