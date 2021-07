Conmebol amplia punição e Gabriel Jesus está fora da final da Copa América

O atacante Gabriel Jesus está fora da final da Copa América. A Conmebol anunciou nesta terça-feira, 6, uma punição de dois jogos pelo lance que ocasionou sua expulsão na vitória sobre o Chile nas quartas de final. O jogador já cumpriu a suspensão automática, mas terá de se ausentar também na decisão do próximo sábado 10, no Maracanã, contra Argentina ou Colômbia.

Gabriel Jesus recebeu cartão vermelho direto depois de acertar um chute alto, na altura do rosto de Eugenio Mena, lateral do Chile. O jogador do Manchester City ainda terá de pagar uma multa de 5.000 dólares (25.000 reais). Na semifinal contra o Peru, Tite escalou Everton Cebolinha, que teve atuação discreta, em seu lugar.

Esta foi a segunda expulsão de um jogador da seleção brasileira sob o comando de Tite. A outra foi justamente de Gabriel Jesus, na última final da Copa América, diante do Peru. Na ocasião, o camisa 9, que marcou um gol na vitória por 3 a 1, empurrou a cabine do VAR, revoltado com a marcação.