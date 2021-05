Sul-Americana: Bahia x Independiente é mantido após confusão em aeroporto

Horas depois de anunciar o adiamento da partida entre Bahia e Independiente, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Salvador, a Conmebol voltou atrás e confirmou nesta manhã que o duelo está mantido para esta terça-feira, às 19h15, em Pituaçu. Uma enorme confusão no desembarque da delegação do clube argentino motivou as reviravoltas. Alguns jogadores e integrantes da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19 e foram impedidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de deixar o aeroporto em Salvador.

Em seu comunicado inicial, enviado de madrugada, a Conmebol informou que a partida seria disputada na quarta, 5, ainda sem horário confirmado. Pouco depois, disse ter avisado aos clubes de que a data inicial seria mantida. Parte dos jogadores do Independiente deixou o aeroporto e se hospedou em um hotel da capital baiana. O grupo que testou positivo para a doença permaneceu retido no aeroporto e retornará ao país.

O time já viajou sem o seu treinador, Júlio César Falcioni, infectado e em recuperação da doença. Carlos Monzón, substituto de Falcioni, está entre os que testaram positivo. Com isso, outro integrante de comissão técnica, Fernando Berón, deve viajar para comandar a equipe. Além dele, outros atletas devem embarcar, também, para substituir os que precisarão voltar à Argentina.

O clube argentino, maior campeão da Libertadores com sete taças, publicou em suas redes sociais ter sido “maltratado sem motivos” e que chegou a ficar preso por mais de seis horas no aeroporto, por decisão das autoridades de saúde. Eles asseguram que todos os jogadores foram testados e liberados para a partida. Alguns deles, inclusive, ficaram no banco de reservas na derrota para o Atletico Tucumán, no último domingo.

Parte de la delegación fue al hotel a descansar y otros quedaron retenidos de manera arbitraria en el aeropuerto. Las autoridades sanitarias de Bahia nos han maltratado sin razón alguna, dejándonos varados por más de seis horas. pic.twitter.com/IHUooGP3k8 — C. A. Independiente (@Independiente) May 4, 2021

A partida coloca em disputa a liderança do Grupo B da competição. A equipe argentina ocupa a primeira colocação, com seis pontos, mas tem no Bahia um rival direto, com quatro. Pelo regulamento, apenas o primeiro colocado de cada um dos grupos assegura classificação à fase seguinte.