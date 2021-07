Conmebol adia Fluminense x Cerro após morte de filho do técnico Arce

A Conmebol adiou a segunda partida entre Fluminense e Cerro Porteño, que aconteceria nesta terça-feira, 20, pelas oitavas de final da Libertadores, para o próximo dia 3 de agosto, às 19h15, no Maracanã. O motivo é a recente tragédia pessoal envolvendo Francisco Arce, ex-lateral de Palmeiras e Grêmio, atual técnico da equipe paraguaia. No primeiro jogo, disputado em Assunção, os brasileiros venceram por 2 a 0.

“Informamos com profundo pesar a morte de Alexandro Javier Arce, filho de Francisco ‘Chiqui’ Arce, treinador do Cerro Porteño”, disse a entidade em comunicado. “Em função deste triste acontecimento e pela sensibilidade do momento, a Conmebol decide adiar a partida entre Fluminense e Cerro Porteño”, completou em outro trecho.

O adiamento provocará a mudança de outras duas partidas do Fluminense nesta temporada. Pela Copa do Brasil, no dia 3 agosto, a equipe carioca enfrentaria o Criciúma, no Maracanã, também pelas oitavas de final da competição. O confronto agora acontecerá quatro dias depois, em 7 de agosto. Pelo Brasileiro, o jogo com o América-MG, que seria em 8 de agosto, será remarcado.

Arce perdeu no último domingo o filho Alexsandro Javier, de 20 anos, após se envolver em um grave acidente de carro na cidade de Luque, a 18 quilômetros da capital Assunção. Ele não resistiu aos ferimentos.

Accidente sobre la autopista Silvio Pettirossi, frente al Parque Ñu Guasu de Luque. La víctima fatal fue Alexandro Javier Arce (20), hijo del entrenador de fútbol Francisco “Chiqui” Arce.#MóvilABC – @JIMelgarejo #ABCTVpy 🔗 https://t.co/6VoDoZdhe4 pic.twitter.com/6ERpdEy9OP Continua após a publicidade — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 18, 2021

De acordo com o jornal ABC, o carro dirigido por ele atingiu uma árvore à beira da estrada Silvio Pettirossi. Alexandro teria dormido ao volante e perdido a direção, morrendo pouco após a colisão. Segundo a publicação, quando os bombeiros chegaram ao local ele já não tinha mais sinais de vida.

O Fluminense e o Cerro publicaram notas lamentando a perda de Arce e de seus familiares. “Nestes momentos de tristeza e pesar, nos juntamos à dor dos familiares e expressamos solidariedade de todos os cerristas por tão lamentável acontecimento. Rogamos pelo eterno descanso de seu ente querido e o consolo de toda a família”, disse o clube paraguaio

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de “Chiqui” Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2021