Conmebol abre novo lote de ingressos para a Copa América

A Conmebol anunciou na tarde desta terça-feira, 25, que voltará a vender ingressos para todos as oito partidas restantes da Copa América de 2019, no Brasil. Até a decisão, marcada para o dia 7 de julho, no Maracanã, terá bilhetes à venda a partir das 18 horas, no site da entidade.

Ingressos de todas as categorias, dos mais baratos aos mais caros, estarão disponíveis. A seleção brasileira disputará as quartas de final diante do Paraguai, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira, 27.

Veja abaixo a lista de ingressos disponíveis: