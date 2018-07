Conheça Sergio Díaz, paraguaio do Real Madrid aguardado pelo Corinthians

O atacante paraguaio Sergio Díaz deve ser anunciado em breve como reforço do Corinthians. O atacante de 20 anos, que pertence ao Real Madrid, é esperado no Brasil para a realização de exames médicos antes do anúncio oficial. Desconhecido do grande público, Díaz é apontado como uma promessa do futebol sul-americano e é monitorado pelo Corinthians desde os 15 anos de idade. Ele, inclusive, já atuou Itaquera e foi destaque em uma derrota de Tite pelo clube, em 2016.

Sergio Díaz estreou pelo Cerro Porteño, tradicional clube de seu país, pouco antes de completar 16 anos. O habilidoso ponta esquerda fez seu primeiro jogo em uma Copa Libertadores no dia 9 de março de 2016, justamente contra o Corinthians, pela fase de grupos. E foi o destaque daquela partida, vencida pelo Cerro por 3 a 2, com um gol, uma assistência e diversos dribles. No jogo de volta, em Itaquera, seu time foi derrotado por 2 a 0.

As boas atuações naquela Libertadores reforçaram o interesse do Corinthians no jogador, mas Díaz já estava bem próximo do Real Madrid, com quem assinaria meses depois. Ele não recebeu chances na primeira equipe do campeão europeu (atuou apenas em amistosos de pré-temporada) e permaneceu no Real Madrid Castilla, o “time B”, que disputa a segunda divisão espanhola. No ano passado, foi emprestado ao modesto Lugo – fez apenas oito jogos até sofrer uma grave lesão.

Apesar de promissor, o jogador ainda causa certa cautela no Corinthians por sua condição física. Díaz está sem atuar desde novembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na Série B espanhola.

Ele passará por avaliações específicas para examinar uma possível perda de força no local. Caso nada seja constatado, a ideia é que assine um vínculo por um ano ou um ano e meio. Seu contrato com o Real Madrid é válido até a metade de 2021.

(com Gazeta Press)