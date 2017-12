Confusão e paraquedas: a fatídica noite dos flamenguistas

Além de ficar sem o título, a noite de quarta-feira do flamenguista que foi ao Maracanã ver a decisão da Copa Sul-Americana contra o Independiente não foi nada boa. Confusões antes e depois do jogo, e a criatividade de alguns, que passaram do limite, fizeram da quarta-feira um terror.

Gustavo Areias, que usou um paraquedas para descer no gramado antes da decisão, vai ter de pagar uma multa de R$ 10 mil. A maior registrada em incidentes desta natureza no estádio. O torcedor foi detido por seguranças ainda no gramado e levado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). O ato foi considerado uma invasão e enquadrado no Estatuto do Torcedor. Ele foi julgado durante o jogo em uma audiência de custódia realizada no próprio estádio. Durante a descida, Areias foi saudado pela torcida do Flamengo.

Fora do estádio, a violência tomou conta das ruas, assustando torcedores que foram acompanhar o evento. Antes do jogo, torcedores argentinos foram encurralados e o ônibus do Independiente foi apedrejado. Bombas foram jogadas pela polícia. Flamenguistas, sem ingresso, tentaram invadir o estádio e conseguiram furar um portão de acesso, e apenas alguns foram contidos pela polícia. Torcedores sem ingresso e sem passarem pela revista da PM entraram no Maracanã.

Ao término do jogo, mais confusão. Dentro do estádio, torcedores do time argentino brigaram com policias e fora do estádio flamenguistas protagonizaram mais confusões com a Polícia Militar, que reagiu com bombas.

O cantor Léo Jaime, por meio de seu Twitter, afirmou que não irá mais ao Maracanã com sua família:

Não virei mais ao Maracanã com família. É um show de horrores, de falta de educação, violência, boçalidade. Estou trancado no estacionamento, como todos, com crianças no carro esperando a violência diminuir para tentar chegar inteiro em casa. Isto não é diversão. — Leo Jaime (@LeoJaime) December 14, 2017

Cheguei em casa a salvo. Obrigado a quem desejou sorte. Vi, na saída, um carro que ainda dentro do Maracanã, foi atingido por um objeto atirado da arquibancada. Podia ter matado alguém. O objetivo era este. E era uma agressão aleatória 3 gratuita. pic.twitter.com/qcTfQvvTM8 — Leo Jaime (@LeoJaime) December 14, 2017

O Flamengo ter perdido o título não foi nada perto da vergonha que alguns “torcedores” nos fizeram passar. A violência foi muito mais marcante do que o esporte na noite de ontem. Que show de horrores. — Leo Jaime (@LeoJaime) December 14, 2017

Outros torcedores também reclamaram da violência que viram nos arredores do estádio:

Eric, foi a pior experiência que tive em pós jogo da minha vida de jogos no Maracanã. Meu filho completamente assustado. Bombas, roubos é uma correria louca. Vou a grande maioria dos jogos do @Flamengo … Vou repensar…e não simplesmente pela perda do título. — Daniel Andrade (@danielfandrade1) December 14, 2017

SÓ QUEM VEIO AO MARACANÃ SABE O QUE REALMENTE ESTÁ ACONTECENDO. É ALGO SURREAL, É PESSOAS DESMAIADAS, CRIANÇAS CHORANDO, POLÍCIA DANDO TIRO, MUITO GÁS DE PIMENTA.. LAMENTÁVEL DE MANEIRA GERAL — FLAMENGAÇO (@_flamengaco) December 14, 2017

(com Estadão Conteúdo)