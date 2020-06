Confusão após decreto de Crivella altera data da reestreia do Vasco

O Vasco da Gama não voltará aos gramados neste domingo, 21, pelo Campeonato Carioca, como havia sido determinado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. PLACAR apurou que o jogo contra o Macaé, no estádio São Januário, pela quarta rodada da Taça Rio, foi remarcado para a próxima quarta-feira, 24. O horário também está definido para às 21h30, para poder ter transmissão para o Estado pela TV Globo, a dona dos direitos da competição.

A confusão começou após um decreto do prefeito Marcelo Crivella, no início da tarde deste sábado, 20, que definia a suspensão das competições esportivas na cidade. O político publicou a decisão para beneficiar Botafogo e Fluminense, clubes que são contra a volta do futebol enquanto o Brasil ainda passa pelo pico da pandemia do novo coronavírus. Horas mais tarde, Crivella voltou atrás e disse que o documento só vale para os dois rivais, e que será corrigido neste domingo.

A Globo, ao saber que as partidas haviam sido adiadas, decidiu desmobilizar as equipes de transmissão que iriam acompanhar as duas partidas do dia, ambas programadas para acontecer na capital fluminense – Madureira x Resende era o outro jogo do dia. Mesmo com a correção do prefeito, a emissora decidiu não voltar atrás e emitiu uma nota oficial dizendo que não iria mais exibir os confrontos – o do Vasco em TV aberta e o outro duelo através do site.

A realização do jogo do Vasco da Gama sem nenhuma transmissão no domingo foi a razão para a mudança de data. O confronto, então, foi adiado e será exibido normalmente pelo canal. A partida contra o Madureira, válida pela quinta rodada da Taça Rio, que estava inicialmente marcada para a quarta-feira, também em São Januário, será agendada em outra data futura.