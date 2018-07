Confira as principais mudanças nos clubes brasileiros após a Copa

A Série A do Campeonato Brasileiro foi paralisada durante a Copa do Mundo de 2018 e, durante o período de pouco mais de 1 mês, os clubes brasileiros aproveitaram para fechar contratações e vendas de jogadores. As mudanças podem influenciar diretamente no desempenho das equipes a partir da próxima quarta-feira, quando o campeonato retorna, com a 13ª rodada.

O Flamengo lidera a competição, com 27 pontos, mas perdeu alguns jogadores nesta janela de transferências. O vice-líder, Atlético-MG, perdeu seu principal jogador, o atacante Róger Guedes, artilheiro do torneio, com 9 gols. O Santos, que está em 15º, fechou com o meia Bryan Ruiz, que disputou as duas últimas Copas do Mundo pela Costa Rica.

Confira as principais mudanças nos clubes da Série A:

América-MG

Saídas:

Enderson Moreira (técnico)

Rafael Lima (zagueiro)

Serginho (meia)



Chegada:

Ricardo Drubscky (técnico)

Atlético-MG

Saídas:

Róger Guedes (atacante)

Cazares (meia)

Arouca (meia)



Chegadas:

Leandrinho (atacante)

Denilson (atacante)

José Welison (meia)

Edinho (meia)

Nadson (meia)

Atlético-PR

Saídas:

Fernando Diniz (técnico)

Pavez (meia)

Ribamar (atacante)

Gustavo Cascardo (lateral)

Ederson (atacante)



Chegadas:

Tiago Nunes (técnico)

Marcelo Cirino (atacante)

Bruno Nazário (meia)

Bahia

Saída:

Cláudio Prates (técnico)



Chegadas:

Enderson Moreira (técnico)

Bruno (lateral)

Gilberto (atacante)

Botafogo

Saídas:

Alberto Valentim (técnico)

Leandro Carvalho (atacante)



Chegada:

Marcos Paquetá (técnico)

Ceará

Saídas:

Douglas Coutinho (atacante)

Naldo (meia)

Chegadas:

Jown Cardona (meia)

Leandro Carvalho (atacante)

Eduardo Brock (zagueiro)

Chapecoense

Saídas:

Apodi (lateral)

Nadson (meia)

Arthur (atacante)

Chegadas:

Yann Rolim (meia)

Agustín Doffo (meia)

Corinthians

Saídas:

Maycon (meia)

Balbuena (zagueiro)

Sidcley (lateral)

Kazim (atacante)



Chegadas:

Jhonatas (atacante)

Danilo Avelar (lateral)

Cruzeiro

Saídas:

Digão (zagueiro)

Arthur (zagueiro)

Victor Luiz (lateral)



Chegada:

Hernán Barcos (atacante)

Flamengo

Saídas:

Jonas (meia)

Vinicius Junior (atacante)

Ederson (meia)

Felipe Vizeu (atacante)

Chegadas:

Fernando Uribe (atacante)

Matheus Sávio (meia)

Fluminense

Saídas:

Abel Braga (técnico)

Nathan Ribeiro (zagueiro)

Luan Peres (zagueiro)



Chegadas:

Marcelo Oliveira (técnico)

Luciano (atacante)

Grêmio

Saída:

Arthur (meia)



Chegadas:

Marinho (atacante)

Lincoln (meia)

Internacional

Saída:

Nenhuma



Chegadas:

Martín Sarrafiore (meia)

Jonathan Alvez (atacante)

Palmeiras

Saídas:

Keno (atacante)

Tchê Tchê (meia)

Emerson Santos (zagueiro)

João Pedro (lateral)

Daniel Fuzato (goleiro)



Chegadas:

Vitinho (meia)

Gabriel Barbosa (atacante)

Nicolás Freire (zagueiro)

Paraná

Saídas:

Alemão (lateral)

Neris (zagueiro)

Diego Gonçalves (atacante)



Chegada:

Rodolfo (atacante)

Santos

Saída:

Nenhuma

Chegada:

Bryan Ruiz (meia)

São Paulo

Saídas:

Petros (meia)

Cueva (meia)

Chegadas:

Joao Rojas (atacante)

Bruno Peres (lateral)

Sport

Saídas:

Oswaldo Henríquez (zagueiro)

Fabrício (meia)

Felipe Rodrigues (lateral)



Chegada:

Jean (lateral)

Vasco

Saídas:

Wellington (meia)

Paulinho (atacante)

Erazo (zagueiro)

Bruno Paulista (meia)



Chegadas:

Maxi López (atacante)

Lenon (lateral)

Vitória

Saídas:

Uillian Correia (meia)

José Welison (meia)

Jonatas Belusso (atacante)

Denilson (atacante)



Chegadas:

Walter Bou (atacante)

Marcelo Mieli (meia)

Marcelo Benítez