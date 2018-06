Em dia com Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Griezmann, Pogba e outros diversos craques em campo, dois se destacaram e ajudaram a classificar suas equipes para as quartas de final da Copa do Mundo. Mbappé e Cavani marcaram dois gols cada e ajudaram França e Uruguai a derrotarem Argentina e Portugal e avançarem em suas chaves.

Kylian Mbappé, de 19 anos, sofreu o pênalti do primeiro gol da França contra a Argentina. Ganhou diversas jogadas na velocidade e marcou o terceiro e quarto gols do time europeu, quando a partida estava empatada por 2 a 2. Com triunfo de 4 a 3, os franceses avançaram às quartas de final mostrando, finalmente, bom futebol. Mbappé chegou a três gols em sua primeira Copa e pode ser rival do Brasil em uma possível semifinal.

Edinson Cavani, de 31 anos, marcou os dois gols uruguaios na vitória de 2 a 1 sobre o atual campeão europeu, Portugal. O primeiro, de cabeça, após cruzamento perfeito de Suárez. O segundo, em chute cruzado no segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. O experiente atacante, companheiro de Mbappé de Neymar no PSG, ainda deixou o campo com dores na perna e pode ser dúvida para as próximas partidas. O uruguaio também tem três gols no torneio, que disputa pela terceira vez em sua carreira.

Companheiros de Neymar no PSG, os jogadores agora podem ser rivais do Brasil na semifinal do torneio. Como os companheiros, o brasileiro marcou apenas um gol na primeira fase. Será que vai ser decisivo contra o México?