Como será a distribuição de ingressos para River x Boca em Madri

O Real Madrid definiu nesta sexta-feira, 30, como será a distribuição de ingressos para torcedores do River Plate e Boca Juniors que irão assistir à final da Copa Libertadores no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Segundo informações do jornal espanhol Marca, em reunião com a Conmebol e a Federação de Futebol da Espanha, o clube irá limitar a quantidade de ingressos para torcedores que moram na Argentina.

O jornal divulgou que apenas 10.000 ingressos serão disponibilizados para torcedores que moram na Argentina, 5.000 para cada clube. Para os argentinos que moram na Espanha, serão cerca de 15.000 ingressos para torcedores do River e a mesma quantidade para fãs do Boca Juniors.

O Real Madrid também reservará cerca de 13.000 entradas (na faixa central do estádio) para a Federação de Futebol da Espanha, patrocinadores e outros. O jornal também informa que a porcentagem de ingressos pode diminuir por questões de segurança, ainda não estabelecidas.

A final foi surpreendentemente transferida para Madri depois da suspensão da partida, causada pelo ataque de torcedores do River ao ônibus que levava os rivais, horas antes do início do jogo, marcado para o último sábado, 24, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate. O Boca Juniors pediu a suspensão do duelo e declarou que não ia entrar em campo, exigindo que fosse nomeado campeão da Libertadores.

O Boca protestou e pediu a conquista do título por via judicial, com base em um incidente ocorrido em 2015: nas oitavas de final da competição, um torcedor do Boca lançou gás de pimenta no túnel em que os jogadores do River entravam no campo da Bombonera; a partida foi suspensa e o time da casa foi eliminado pela Conmebol.

O caso de 2018 foi julgado pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol na última quinta e o River Plate foi condenado a pagar multa de 400.000 dólares (pouco mais de 1,5 milhões reais) e que disputasse as duas próximas partidas, em competições da Conmebol, de portões fechados. River e Boca não concordaram com a decisão e irão apelar, mas, até o momento, a final no Bernabéu está confirmada.