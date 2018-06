Como ficam as contas no grupo E com a vitória do Brasil

Com vitória de 2 a 0 da seleção brasileira contra a Costa Rica, nesta sexta-feira, o Brasil chega à última rodada dependendo de suas próprias forças para classificar-se às oitavas de final na liderança do Grupo E. O último jogo da fase de grupos será contra a Sérvia, que enfrenta a Suíça, nesta sexta às 15h.

Se a partida entre Suíça e Sérvia terminar empatada, uma vitória garantirá à seleção brasileira a primeira colocação, com 7 pontos. Caso a Suíça vença os dois jogos, a liderança do grupo pode ser decidida no saldo de gols. Isso porque os europeus também alcançarão os 7 pontos. Neste momento, o Brasil tem quatro pontos e dois gols positivos, enquanto os suíços, com um ponto, tem zero de saldo.

Em caso de vitória sérvia, o Brasil só precisará de um empate para passar de fase. Nesse caso, porém, terminará na segunda colocação, com 5 pontos, enquanto a equipe do técnico Mladen Krstajić terá alcançado os sete pontos.

Vale lembrar que os classificados do Grupo E enfrentarão as seleções que avançarem no Grupo F, formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. O primeiro colocado do grupo brasileiro enfrentará, nas oitavas de final, o segundo do grupo, que hoje é o México. Seguindo este raciocínio, quem terminar na segunda posição no grupo brasileiro terá pela frente o líder do Grupo F, que hoje é a Suécia.