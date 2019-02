Como e onde assistir a Palmeiras x Corinthians, pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, 2, a partir das 17 horas (de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Este será o primeiro clássico em jogos oficiais dos dois times em 2019 e será disputado no estádio Allianz Parque, a casa palmeirense. A partida terá transmissão exclusiva por meio de pay-per-view, no Canal Premiere.

O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas e lidera o grupo B da competição, com 10 pontos. Atual campeão brasileiro, o time vem mesclando as equipes que disputaram as partidas até aqui no torneio.

O Corinthians vem de duas derrotas seguidas e ocupa apenas a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos. O time poderá ter a estreia do atacante Vágner Love, revelado pelo Palmeiras, no clássico deste sábado.

Desde que foi inaugurado o Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians enfrentaram-se no estádio em seis oportunidades, com três vitórias corintianas, duas palmeirenses e um empate. São cinco gols palmeirenses contra sete gols corintianos.