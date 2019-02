Como e onde assistir a Corinthians x São Paulo pelo Paulista 2019

Corinthians e São Paulo fazem neste domingo, 17, a partir das 19h, o clássico da rodada do Campeonato Paulista de 2019, na Arena Corinthians, em Itaquera. O jogo será transmitido apenas por meio de pay-per-view, no canal Premiere.

O jogo válido pela sétima rodada do Estadual marca a estreia do técnico Vagner Mancini, substituto provisório do demitido André Jardine (Cuca assumirá o posto daqui cerca de dois meses, quando estiver 100% recuperado de um problema cardíaco).

Os dois clubes vivem momentos ruins. O time visitante, que jamais venceu em Itaquera, vem de uma eliminação traumáticana Libertadores, diante do Talleres, com direito a protestos da torcida e demissão do treinador. O Corinthians, por sua vez,, só venceu duas de nove partidas no ano, e está em terceiro do Grupo C, com 7 pontos, fora da zona de classificação.