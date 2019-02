Como e onde assistir a Corinthians x Racing, com pitacos de Mourinho

A estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana acontece nesta quinta-feira, 14, na Arena do Corinthians, contra o Racing, da Argentina, às 21h30 e será transmitido pelo canal aberto RedeTV!, em parceria com a plataforma DAZN, serviço de streaming, responsável por toda a produção. A DAZN também passará a partida em seus canais no Facebook e Youtube. O jogo terá a participação do treinador José Mourinho, que fará comentários antes, no intervalo e após a partida.

Essa será a segunda vez que José Mourinho, contratado para comentar jogos de times brasileiros na Copa Sul-Americana, participa de transmissões da DAZN. Sua estreia aconteceu na terça-feira, no empate entre River Plate e Santos, no Uruguai, por 0 a 0.

O Corinthians deve entrar em campo com Vagner Love e Gustagol no ataque e precisa abrir vantagem para jogador com mais tranquilidade em Avellaneda, no fim de fevereiro. O Racing, por sua vez, tem o atacante Churry Cristaldo, ex-Palmeiras em seu elenco. Afastado pelo técnico Eduardo Coudet por ato de indisciplina, o atacante Ricardo Centurión, com passagem pelo São Paulo, nem sequer viajou ao Brasil.

O Racing é líder do Campeonato Argentino e classificou-se para a Copa Sul-Americana por ter ocupado a sétima colocação do Campeonato Argentino de 2017-2018. Neste ano, o clube tem 42 pontos, mesma pontuação do Defensa y Justicia, na ponta do torneio. Os atacantes e artilheiros Lisandro López e Darío Cvitanich é outro destaque do time. López, no entanto, deve ser poupado no jogo de hoje.

Corinthians e Racing se enfrentaram pela última vez em 2017, nas oitavas de final da Sul-Americana. Na ocasião, o clube de Avellaneda se classificou após empates em 1 a 1 em São Paulo e 0 a 0 em casa.