Como e onde assistir a Barcelona x Real Madrid pela Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid enfrentam-se nesta quarta-feira, 6, às 18 horas, pela primeira partida da semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou. O clássico espanhol será transmitido pelo canal de TV paga ESPN Brasil.

Esse será o 34° jogo entre as equipes pela Copa do Rei. O histórico é equilibrado, com 14 vitórias dos catalães, 12 dos madrilenhos e sete empates, com 64 gols para o Real e 63 para o Barcelona. No histórico em fases semifinais, os clubes têm seis duelos, com quatro classificações do Real Madrid e duas do Barcelona. O Barça tem 30 títulos e o Real 19 no torneio mata-mata.

Lionel Messi, com uma pequena lesão, é dúvida para o jogo. Pelo lado do Real Madrid, Vinícius Junior vem se destacando e conquistou lugar no time titular. “Fico tranquilo, ouço muito as pessoas da minha família que sempre me ajudam para ter a cabeça tranquila e seguir trabalhando para melhorar e vencer no Camp Nou”, disse o jogador, que tem expectativa de enfrentar o maior rival do Real pela primeira vez.