Como assistir aos últimos jogos antes da folga para a Copa América

A nona rodada do Campeonato Brasileiro será a última antes da pausa para a disputa da Copa América, sediada no Brasil a partir da próxima sexta-feira, 14. Cinco jogos abrem a rodada nesta quarta-feira, com destaque para o clássico entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

O Botafogo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O confronto será transmitido pelo canal SporTV e no pay-per-view pelo Premiere FC. O time carioca ocupa a quarta colocação do campeonato, enquanto o Grêmio tenta se aproximar dos dez melhores.

Próximos da zona de rebaixamento, Fortaleza e Cruzeiro jogam nesta quarta-feira para deixar a situação incômoda na tabela. O jogo, marcado para as 21h (de Brasília) na Arena Castelão, será televisionado apenas pelo Premiere FC.

O Flamengo visita o CSA também nesta quarta, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, com transmissão da TV Globo (menos no estado de São Paulo) e do Premiere FC. O time carioca ainda será comandado pelo interino Marcelo Salles, pois o técnico português Jorge Jesus só treinará a equipe a partir do dia 20 de junho.

Simultaneamente, às 21h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Bahia no estádio Beira-Rio, também pela 9ª rodada. O jogo terá transmissão na TV fechada pelo canal TNT e no pay-per-view pelo Premiere FC. As duas equipes brigam para entrar no G-4 do Brasileirão.