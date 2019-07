Como assistir: Palmeiras x Internacional, pelas quartas da Copa do Brasil

O Palmeiras recebe o Internacional na noite desta quarta, no Allianz Parque, em São Paulo, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão na TV aberta pela Globo para cinco estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também será exibido pelo canal por assinatura SporTV e pelo serviço pay-per-view Premiere. Você poderá acompanhar a partida em tempo real pelo site de VEJA.

O atacante Paolo Guerrero, vice-campeão da Copa América com a seleção peruana, participou do treinamento com os demais jogadores do time gaúcho e deve ir a campo. Guerrero foi o artilheiro da competição sul-americana ao lado do brasileiro Everton ‘Cebolinha’, com três gols marcados, e jogou os 90 minutos da final contra a seleção brasileira no último domingo.

Do lado alviverde, o plano é retomar a temporada de sucesso até a parada para o torneio de seleções. O Palmeiras lidera o Brasileirão – a equipe ainda não perdeu neste campeonato – e está vivo nas outras duas principais competições do ano, a Libertadores e a Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa afirmou na véspera do jogo que a equipe voltará “ainda melhor depois da intertemporada”.