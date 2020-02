Como assistir ao jogo do Corinthians contra algoz de 2015 na Libertadores

O Corinthians estreia nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Copa Libertadores da América. O duelo é contra o Guaraní, do Paraguai, um adversário desconhecido dos brasileiros até 2015, quando venceu e eliminou a equipe brasileira da competição. A partida da segunda fase preliminar acontece no estádio La Nueva Olla, em Assunção, e terá transmissão em TV aberta pela Globo e no canal por assinatura SporTV.

Com craques como Jadson, Renato Augusto e Paolo Guerrero, o Corinthians era um dos favoritos ao título há cinco anos. A confiança era tanta que o então diretor do clube, Sergio Janikian, afirmou que enfrentar os paraguaios nas oitavas de final era um “presente de Deus”. Só faltou combinar com o adversário. Derrotas por 2 a 0 no Paraguai e por 1 a 0 na Arena Corinthians e uma frustrante eliminação.

Dessa vez, o encontro é ainda na etapa preliminar, já que o Corinthians não conseguiu a classificação direta para a fase de grupos. Os brasileiros precisam vencer o Guaraní nesta eliminatória e, na sequência, superar o ganhador do duelo entre Cerro Largo, do Uruguai, e Palestino, do Chile. O sobrevivente entra no grupo B da Libertadores junto com Palmeiras, Bolívar, da Bolívia, e Tigre, da Argentina.

Para a estreia nesta edição da competição, o Timão chegará embalado pela vitória sobre o Santos por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no primeiro clássico que a equipe disputou em 2020. O técnico Tiago Nunes deve repetir a escalação utilizada contra o rival. A única dúvida é se o volante Camacho, com dores no quadril, terá condições de jogo, ou terá que ser substituído por Gabriel.

Publicidade

O Guaraní, por sua vez, chega para o confronto com o Corinthians já tendo feito as primeiras aparições na Libertadores, já que eliminou o San José, da Bolívia, na fase inicial, com vitórias por 1 a 0 fora de casa, e 4 a 0 em seus domínios. O time treinado pelo argentino Gustavo Costas divide a liderança do Campeonato Paraguaio com Libertad e Olimpia, após três rodadas. Um dos destaques segue sendo o atacante Fernando Fernández, que marcou o gol da vitória sobre o Corinthians, em São Paulo, cinco anos atrás. O paraguaio rodou por diversos clubes, inclusive no México e na Colômbia, e voltou no ano passado.