Como assistir Nacional x Internacional pela Libertadores

O Internacional será o primeiro brasileiro a entrar em campo pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 24. O time gaúcho enfrenta o Nacional, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no confronto de ida das oitavas de final. A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília) e será transmitida exclusivamente em TV fechada, pelo canal Fox Sports.

O ídolo colorado D’Alessandro terá a chance de começar jogando em um compromisso do time fora de casa pela primeira vez em quase seis meses. O último jogo do argentino como titular longe do Beira-Rio havia sido no dia 30 de janeiro, no empate por 1 a 1 contra o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho. Ele irá igualar Luiz Carlos Winck como o quarto jogador que mais vestiu a camisa do clube, com 457 partidas – o ponta Valdomiro, que fez sucesso na década de 1970, é o líder com 809 jogos.