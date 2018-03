Liga dos Campeões: Como assistir a Manchester United x Sevilla

Manchester United e Sevilla decidem uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), no estádio de Old Trafford, na Inglaterra. Após empate por 0 a 0 no jogo da ida, na Espanha, uma vitória simples classifica a equipe ganhadora. Empate com gols da vaga para o time espanhol e um novo 0 a 0 leva a partida para os pênaltis. O jogo será transmitido apenas em TV fechada, pelo canal Esporte Interativo.