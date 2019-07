Como assistir: Inglaterra x Estados Unidos, semifinal do Mundial feminino

A Inglaterra joga contra a seleção dos Estados Unidos nesta terça-feira, 2, a partir das 16h (de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O confronto terá transmissão apenas na TV fechada, pelo canal SporTV.

A seleção americana é a mais temida na competição, pois venceu todas as partidas que fez e eliminou a França, anfitriã e favorita ao título, nas quartas de final. Além do bom futebol apresentado na Copa, as americanas ainda contam com o peso de terem levantado três taças do torneio, em 1991, 1999 e 2015.

A Inglaterra não tem a mesma tradição dos Estados Unidos no futebol feminino, mas avançou nos últimos anos. A melhor participação inglesa em Copas, inclusive, foi na última edição, em 2015, quando a equipe ficou no terceiro lugar. Na atual edição, a Inglaterra venceu todos os jogos que disputou, apesar de não ter tido tanta facilidade quanto as adversárias desta terça.