Como assistir: Grêmio x Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil

Após quase um mês de pausa para a disputa da Copa América, os times da primeira divisão do futebol brasileiro voltam a campo nesta quarta-feira, 10. O Grêmio recebe o Bahia às 19h15 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será transmitido pelo canal por assinatura SporTV – menos para o estado do Rio Grande do Sul, que poderá assistir a partida pelo serviço pay-per-view Premiere. Você pode acompanhar à partida em tempo real pelo site de VEJA.

O artilheiro da Copa América Everton ‘Cebolinha’ estará em campo. O atacante afirmou na véspera do duelo que está bem para jogar, apesar de ter sido titular da seleção no torneio sul-americano. Ele ainda revelou que só falará sobre seu futuro depois da partida.

Já o Bahia, do técnico Roger Machado, contará com dois jogadores recém contratados. O zagueiro Juninho e o meia venezuelano Alejandro Guerra não disputaram nenhuma partida no ano e, por isso, foram cedidos por empréstimo pelo Palmeiras. Os dois começam o jogo no banco de reservas.