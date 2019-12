Como assistir Flamengo e Liverpool na final do Mundial de Clubes

Chegou o dia mais esperado pelos flamenguistas dos últimos 38 anos. O Flamengo enfrenta o Liverpool neste sábado 20, pela final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo que coloca frente a frente os campeões da Copa Libertadores da América e da Liga dos Campeões da Europa acontece às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Khalifa International, em Doha, no Catar, e terá transmissão da Globo, na televisão aberta, e no canal por assinatura SporTV.

O técnico Jorge Jesus não tem dúvidas para escalar o Flamengo. O time será o mesmo que demonstrou bom futebol e garantiu os títulos brasileiro e continental. Para reconquistar o mundo depois de quase quatro décadas, o português colocará em campo Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Se Jesus não tem problemas, a lista de desfalques do Jürgen Klopp é extensa. Os zagueiros Joël Matip e Dejan Lovren e o volante brasileiro Fabinho nem viajaram para o Catar. Virgil Van Dijk e Giorginio Wijnaldum não jogaram a semifinal contra o Monterrey, do México, por problemas físicos. A expectativa é que o zagueiro volte ao time, mas a vaga no meio está aberta. Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain disputam um lugar no time. A escalação do Liverpool deve ser Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Milner e Keita (Oxlade-Chamberlain); Salah, Mané e Roberto Firmino.

A decisão é uma reedição do primeiro título mundial do Flamengo. Em dezembro de 1981, Nunes, duas vezes, e Adílio garantiram os 3 a 0 no placar contra o mesmo Liverpool, na final que foi disputada no Japão. Os ingleses disputaram a competição em outras três oportunidades, mas nunca conquistaram a taça.