Como assistir: Flamengo e Corinthians decidem vaga na Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians voltam a se encontrar na noite desta terça-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube carioca tem vantagem por ter vencido em São Paulo por 1 a 0, o que faz desta a missão mais complicada do Corinthians na atual temporada. Para piorar, o time paulista não terá um de seus principais jogadores, o lateral Fagner, lesionado. O jogo será transmitido em TV aberta, pela Rede Globo, e fechada, pelo SporTV.

Campeão paulista e classificado em todos os mata-matas que disputou em 2019, o Corinthians entra em campo pela primeira vez com a necessidade de vencer fora de casa para seguir vivo em uma competição e se manter em três frentes até a parada para a Copa América. Um triunfo alvinegro por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, enquanto o Flamengo joga por um empate.

“É jogar organizado, concentrado, errar o menos possível, ser agressivo na hora da marcação e, quando tiver as oportunidades, aproveitar para marcar”, afirmou o ex-rubro-negro Vagner Love, que comandará o ataque, desfalcado de Pedrinho e Mateus Vital, ambos a serviço da seleção brasileira sub-23. A principal ausência, porém, é Fagner, cortado por causa de dores na coxa esquerda. O jogador, com isso, antecipou sua apresentação à seleção brasileira que disputará a Copa América e será avaliado ainda nesta terça na Granja Comary.

Carille não divulgou a escalação, mas o mais provável é que utilize novamente uma formação com Jadson e Sornoza. Ramiro, recuperado de dores na coxa direita, é outra opção para o meio. Do outro lado, mesmo com a possibilidade de atuar pelo empate no Maracanã, o pensamento do Flamengo é manter a postura ofensiva.

Para esta partida, o técnico interino Marcelo Salles sabe que não poderá contar com o volante colombiano Gustavo Cuéllar e o meia uruguaio Giorgian Arrascaeta, que já se apresentaram às suas seleções para a disputa da Copa América.

“O Arrascaeta é um desfalque grande. Perdemos um talento, mas sei do grupo que temos. Não temos preocupação quando perdemos um atleta, porque a reposição é à altura”, afirmou Salles, que comandará o time até a chegada do português Jorge Jesus, o substituto do demitido Abel Braga.

O técnico interino também falou sobre o pouco tempo de recuperação para esta partida. Os únicos poupados foram o lateral esquerdo Renê e o atacante Bruno Henrique. “A gente tem de trabalhar, o que nos resta é muita conversa, trabalho com o pessoal que não jogou. Quem jogou vai se recuperar. Vamos fazer as substituições com tranquilidade”, declarou.

O paraguaio Piris da Motta será o substituto de Cuéllar. Já Bruno Henrique retorna ao time na vaga de Arrascaeta. No restante, a formação deve ser a mesma dos últimos jogos. O duelo tem gosto de revanche para o Flamengo, eliminado pelo vice-campeão Corinthians na semifinal do ano passado.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê; Piris da Motta, Willian Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Marcelo Salles (interino)

Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson (Ramiro), Sornoza e Clayson; Vagner Love. Técnico: Fábio Carille

(com Gazeta Press)