Como assistir: Cruzeiro x Atlético-MG, pelas quartas da Copa do Brasil

A quinta-feira é de clássico mineiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro recebe o Atlético-MG às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será transmitido pelo canal por assinatura SporTV – menos para o estado de Minas Gerais, que poderá assistir a partida pelo serviço pay-per-view Premiere. Você também terá a oportunidade de seguir todos os lances da partida ao vivo no site de VEJA.

O lado oposto vive uma situação mais tranquila. O Atlético-MG teve altos e baixos no primeiro semestre: perdeu a final do Campeonato Mineiro para o rival, foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, mas foi para a Copa América no quinto lugar do Brasileirão. O técnico Levir Culpi caiu com os maus resultados e Rodrigo Santana foi efetivado no cargo.