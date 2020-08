Como assistir Coritiba x Athletico pela decisão do Paranaense

O maior clássico do Estado decide mais uma vez o Campeonato Paranaense. Coritiba e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 20h (horário de Brasília), no Couto Pereira, para definir quem ficará com a taça deste ano. A plataforma por streaming DAZN vai transmitir a partida com exclusividade.

O Rubro-Negro tem a vantagem após vencer o primeiro jogo da final por 1 a 0, com gol de Léo Cittadini já no final da partida, realizada na Arena da Baixada. Um empate dá o título ao Furacão. O Coritiba precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Igualdade no placar agregado leva a decisão para a disputa de pênaltis.

O Athletico aposta na sua força ofensiva para bater o rival. O atacante Bissoli é um dos artilheiros do campeonato com 6 gols, ao lado de Lucas Tocantins, do FC Cascavel, e de Pedrinho, o garoto sensação do time de aspirantes rubro-negro que jogou a primeira parte do torneio.

O Coritiba quer o título para presentear sua torcida, que não vê o time campeão há três anos, e também o seu melhor jogador. O veterano meia-atacante Rafinha fez aniversário nesta terça-feira, 4, e, aos 37 anos, é a referência coxa-branca para a decisão.

Nos últimos 10 anos, o Atletiba decidiu o campeonato sete vezes. O Coritiba leva a vantagem com cinco títulos no período, contra apenas dois do rival. O Athletico é o atual bicampeão do torneio.