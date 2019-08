Como assistir: Corinthians recebe Goiás em jogo atrasado do Brasileirão

Corinthians e Goiás entram em campo nesta quarta-feira, 7, para realizar um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, por conta de compromissos da equipe paulista pela Copa Sul-Americana e pela Copa do Brasil. A partida, válida pela sétima rodada, acontece às 19h15 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva em TV fechada, pelo canal Premiere.

O técnico Fábio Carille deve fazer mudanças na equipe que atuou no clássico contra o Palmeiras no final de semana, para poupar alguns jogadores. Vagner Love, Clayson, Gabriel e Sornoza devem sair do time. O Goiás tem mais problemas. Yago, Marlone e Giovanni Augusto não podem atuar por terem contrato com o Corinthians. O treinador interino Robson Gomes, preparador físico dos goianos, tenta arrumar soluções após perder por 6 a 1 para o Santos no domingo.

As duas equipes estão de olho na parte de cima da tabela. Se o time da casa vencer, chega aos 23 pontos e fica na quinta colocação, apenas um ponto atrás do Atlético Mineiro, que abre o G4. O Goiás tem três pontos a menos que o Corinthians e vai assumir o oitavo lugar em caso de vitória.