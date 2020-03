Como assistir a Colo-Colo x Athletico Paranaense pela Libertadores

O Athletico Paranaense viajou até o Chile para enfrentar o Colo-Colo pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. A partida pelo grupo C do torneio acontece nesta quarta-feira 11, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Monumental David Arellano, em Santiago, e terá transmissão exclusiva pelo canal por assinatura Fox Sports. O site de PLACAR fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

O clube rubor-negro busca a segunda vitória na competição para manter o 100% de aproveitamento. Na estreia, na Arena da Baixada, venceu o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, com um golaço de letra do atacante Guilherme Bissoli. O técnico Dorival Júnior não tem nenhuma nova baixa – apenas o goleiro Santos continua machucado – e deve repetir, contra o Colo-Colo, o mesmo time do primeiro jogo.

Prováveis escalações

Colo-Colo: Cortés; Opazo, Barroso, Insaurralde e Suazo; Fuentes e Carmona; Bolados, Leo Valencia e Pablo Mouche; Nicolás Blandi. Técnico: Gualberto Jara.

Athletico: Jandrei; Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.