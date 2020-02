Como assistir Caxias x Grêmio pela final do primeiro turno do Gauchão Time do interior do Rio Grande do Sul fez uma campanha melhor na primeira fase e decide e a primeira fase da competição em casa Por Da Redação - 22 fev 2020, 08h30

O sábado 22 é de decisão no Rio Grande do Sul. O Caxias recebe o Grêmio no estádio Centenário, em Caxias do Sul, para a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Quem vencer garante vaga na final da competição. A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo na TV aberta para o Estado gaúcho e do canal por assinatura Premiere para todo o Brasil.

O Caxias ganhou o direito de receber a decisão, porque fez uma campanha melhor na primeira fase. Foi o líder do grupo B com 10 pontos conquistados em cinco jogos. O Grêmio estava na mesma chave e se classificou em segundo, com um ponto a menos.

Será a segunda vez que as duas equipes se enfrentam no ano. Logo na estreia do Gauchão, o Caxias visitou a Arena Grêmio e surpreendeu. Vitória por 2 a 0, com gols de Léo Tilica e Ivan.