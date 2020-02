Como assistir Cascavel CR x Coritiba pelo Campeonato Paranaense

Tentando se recuperar do trauma na Copa do Brasil, o Coritiba entra em campo pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. A equipe visita o Cascavel CR neste domingo 16, às 16h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Regional. Sem transmissão na TV, a partida será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir ao jogo do Coritiba no Campeonato Paranaense

No meio da semana, o Coritiba perdeu por 1 a 0 para o Manaus e foi eliminado da Copa do Brasil já na primeira fase pela segunda vez seguida. A queda no torneio representou uma mudança no planejamento do ano, já que a equipe queria priorizar a competição em detrimento ao Estadual.

Sem o mata-mata nacional, os titulares vão entrar em campo neste domingo pelo Paranaense. O meia Rafinha está recuperado de dores musculares e será titular.