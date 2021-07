Como assistir Brasil x Peru pela Copa América

Em reedição da final de 2019, o Brasil encara o Peru pela semifinal da Copa América nesta segunda-feira, 5, às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão em TV aberta, do SBT, e em TV fechada, da ESPN Brasil.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

As duas seleções dividiram o grupo B na primeira fase da Copa América e se enfrentaram no dia 17 de junho. Na ocasião, o Brasil goleou por 4 a 0, com gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison.

Invicta na competição, a seleção brasileira alcançou a semifinal da Copa América após vencer o Chile por 1 a 0. Lucas Paquetá fez o gol da vitória do Brasil, em partida que ainda contou com a expulsão de Gabriel Jesus.

Por outro lado, os peruanos sofreram para eliminar o Paraguai nas quartas, em Goiânia. Depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal e com uma expulsão para cada lado, a seleção de Ricardo Gareca venceu por 4 a 3 nos pênaltis.