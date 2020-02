Como assistir Bahia x Nacional-PAR pela Sul-Americana

O Bahia faz seu primeiro jogo pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira 12. A estreia na competição será contra o Nacional, do Paraguai, jogando em casa, na Arena Fonte Nova. A partida, marcada para às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming DAZN.

A fase da equipe não é das melhores. O Bahia foi eliminado da Copa do Brasil após derrota por 1 a 0 contra o River-PI, no meio da semana passada. No último sábado 8, uma nova derrota, para o rival Vitória, na Copa do Nordeste, escancarou a crise no clube. O meia Élber concedeu entrevista coletiva na véspera da partida e garantiu para os torcedores: “nós não vamos ser eliminados” de novo.

O goleiro Douglas Friedrich e o técnico Roger Machado foram os mais criticados pela torcida após os dois insucessos. Élber defendeu os dois. “Não tem o que falar do Douglas. Em vários jogos, nos salvou e a gente tem total confiança nele. O Roger tem total respaldo da diretoria e a nossa confiança”.