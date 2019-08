Como assistir Atlético-MG contra La Equidad pela Sul-Americana

O foco do Atlético-MG é todo na Copa Sul-Americana. A prova disso é que o clube mineiro escalou seu time reserva no jogo contra o Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu por 1 a 0. Os titulares estão descansados para o confronto desta terça-feira, 27, contra o La Equidad, na partida de volta das quartas de final, nesta terça-feira, na Colômbia. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN.

Cleiton e Igor Rabello são os únicos remanescentes da derrota do final de semana. Jair e Elias, os volantes autores dos gols da vitória contra os colombianos há uma semana, estão confirmados. O experiente Ricardo Oliveira será o centroavante.

O Atlético-MG se classifica com um empate na Colômbia. A equipe também pode conquistar a vaga nas semifinais até com uma derrota, mas precisa ser por um gol de diferença e desde que os brasileiros façam mais de dois gols (placares como 3 a 2 ou 4 a 3, por exemplo).

La Equidad pediu uma ajuda curiosa para buscar a vitória: a equipe convocou torcedores de outras equipes para prestar seu apoio no jogo de volta. “Coloque a camisa da Colômbia e apoie La Equidad”, diz a propaganda.