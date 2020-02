Como assistir Athletico x Toledo pelo Campeonato Paranaense

Enquanto os titulares do Athletico se prepararam para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, a equipe de aspirantes entra em campo pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. O time de garotos dirigido pelo técnico Eduardo Barros recebe o Toledo, na Arena da Baixada, neste sábado, às 17h (horário de Brasília). A partida não tem transmissão pela TV e será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

A equipe rubro-negra tenta se recuperar na competição, após três partidas sem vitória. O Athletico, que liderou o torneio nas primeiras três rodadas, agora é apenas o quinto colocado, com 10 pontos. O Toledo vive uma situação mais difícil: conquistou apenas quatro pontos e está no décimo lugar, com a mesma pontuação do Cascavel CR, primeiro time da zona de rebaixamento.