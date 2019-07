Como assistir: Athletico-PR x Flamengo, pelas quartas da Copa do Brasil

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 10, na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília e terá transmissão em TV aberta pela Globo para 22 estados do país – incluindo o Rio de Janeiro e Paraná. O confronto também será exibido pelo canal por assinatura SporTV 2 e pelo serviço pay-per-view Premiere. Você pode acompanhar a partida em tempo real pelo site de VEJA.

As principais novidades da partida estão do lado dos visitantes. A primeira estará no banco de reservas. O treinador português Jorge Jesus fará sua estreia no comando técnico do Flamengo. Em campo, o lateral-direito Rafinha, recém chegado do time alemão Bayern de Munique, começa como titular.

Pelo lado do Athletico Paranaense, o destaque é, na verdade, uma ausência. A equipe campeã da Copa Sul-Americana do ano passado perdeu um dos destaques daquele título, o lateral-esquerdo Renan Lodi, que deixou o clube e acertou com os espanhóis do Atletico de Madrid.