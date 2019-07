Como assistir Athletico-PR x Boca Juniors pela Libertadores

O Athletico-PR terá uma pedreira nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O sorteio colocou a equipe paranaense no caminho do Boca Juniors. O confronto de ida acontece nessa quarta-feira, 24, às 21h30, na Arena da Baixada. O jogo será transmitido exclusivamente em TV fechada, pelo canal SporTV.

Os dois times já se enfrentaram na fase de grupos da competição deste ano. Na primeira partida, em Curitiba, o Athletico-PR não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, com três gols de Marco Ruben. A volta em Buenos Aires foi a última partida da primeira fase. Os brasileiros até saíram na frente, novamente com o artilheiro Ruben, mas viu o Boca empatar com o zagueiro Lisandro López. O volante Wellington foi expulso e Carlitos Tévez fez o gol da vitória, já nos acréscimos, que colocou os argentinos no primeiro lugar do grupo.