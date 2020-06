Como assistir aos principais jogos do final de semana na Europa

O futebol terá, em meio à pandemia de coronavírus, o primeiro final de semana com jogos das quatro grandes ligas da Europa. O Campeonato Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano terão seus clubes entrando em campo a partir desta sexta-feira. Das maiores ligas europeias, apenas a francesa não retomou as atividades na atual temporada. Os destaques do final de semana são o clássico entre Everton e Liverpool, pela Premier League, e o jogo entre Red Bull Leipzig e Borussia Dortmund, pela Bundesliga.

Saiba como assistir aos principais jogos das ligas europeias

Sábado, 20/06

Inglês: Watford x Leicester (08h30) – Fox Sports

Inglês: Brighton x Arsenal (11h00) – DAZN (Clique aqui para acessar o DAZN)

Inglês: West Ham x Wolverhampton (13h30) – ESPN Brasil

Espanhol: Getafe x Eibar (14h30) – ESPN

Espanhol: Atlético de Madri x Valladolid (17h00) – ESPN Brasil

Alemão: Red Bull Leipzig x Borussia Dortmund (10h30) – ESPN Brasil

Alemão: Bayern de Munique x Freiburg (10h30) – Fox Sports

Alemão: Paderborn x Borussia Mönchengladbach (10h30) – ESPN

Turco: Denizlispor x Besiktas (15h00) – DAZN (Clique aqui para acessar o DAZN)

Domingo, 21/06

Inglês: Newcastle x Sheffield (10h00) – DAZN (Clique aqui para acessar o DAZN)

Inglês: Aston Villa x Chelsea (12h15) – ESPN Brasil

Inglês: Everton x Liverpool (15h00) – ESPN Brasil

Espanhol: Real Sociedad x Real Madrid (17h00) – ESPN Brasil

Turco: Kasimpasa x Fenerbahçe (12h30) – DAZN (Clique aqui para acessar o DAZN)

Turco: Galatasaray x Gaziantep FK (15h00) – DAZN (Clique aqui para acessar o DAZN)